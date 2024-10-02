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العيسوي: الأردن يوظف كافة إمكانياته لنصرة القضايا العربية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

منذ 5 ثواني
العيسوي: الأردن يوظف كافة إمكانياته لنصرة القضايا العربية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم_أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الجهود الدبلوماسية والسياسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف إلى نصرة ودعم القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدداً على أن مواقف الأردن وثوابته تجاه هذه القضايا لن تتبدل ولن تتغير.

 

جاء ذلك خلال لقاء العيسوي اليوم، الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، مع وفد من الجمعية الخيرية الوطنية الأرثوذكسية، حيث استعرض الجهود الإقليمية والدولية التي يبذلها الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وللأشقاء في لبنان.

 

وأشار العيسوي إلى أن الأردن، ومنذ بدء العدوان، يوظف كافة إمكانياته وجهوده، لنصرة الأشقاء ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن قضية فلسطين هي أولوية أردنية، وأن حلها العادل والشامل يمثل مصلحة وطنية عليا.


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