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رئيس الوزراء يلتقي مزارعين في قضاء صبحا

منذ 6 ثواني
رئيس الوزراء يلتقي مزارعين في قضاء صبحا

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، مدرسة الفيصلية الأساسية في بلعما بمحافظة المفرق، التي بُنيت بتبرع من أهالي المنطقة.
رئيس الوزراء أشاد بجهودهم النبيلة التي تشكل نموذجاً وطنيَّاً في المسؤولية المجتمعية.
وأوعز رئيس الوزراء بتقديم الدعم لتوسعتها وتحسين مرافقها والنهوض بواقعها.
وتفقد حسان المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق، والتقي المواطنين الذين أشادوا بمستوى التجهيزات التي يقدمها المركز، واستمع من القائمين عليه عن حاجاته من الكوادر خصوصاً التمريضية.
واطلع رئيس الوزراء على مشاريع زراعية نموذجية تعتمد على الحصاد المائي في سما السَّرحان توفر فرص عمل لـ48 أسرة، مؤكدا دعم الحكومة لهذه المشاريع واتخاذ ما يلزم لضمان استدامتها وتوسيعها وتطوير قدرات العاملين فيها.
والتقى رئيس الوزراء في قضاء صبحا مجموعة من المزارعين المنتجين للفواكه، معربا عن تقدير الحكومة لجهودهم، ودعمها لمقترحاتهم لتطوير استثماراتهم الزراعية لتوفير فرص اقتصادية وتشغيلية ومنها إنشاء مركز تعبئة وتصنيف وتبريد لمنتجاتهم التي تغطي نسبة كبيرة من إنتاج المملكة من الفواكه.


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