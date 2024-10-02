مقتل عسكري إسرائيلي ثالث بمعارك جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية ، عصر الاربعاء، بمقتل عسكري ثالث من وحدة الكوماندوز الإسرائيلية إيغوز في معارك جنوبي لبنان.

كما إذاعة الجيش الإسرائيلي ان قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني.

وتم استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية لتقديم العلاج للجنود في الميدان.

وعملية الإنقاذ كانت معقدة للغاية وتمت في ظروف صعبة ووسط إطلاق النار.

وخلال عملية الإنقاذ واصل مسلحو حزب الله إطلاق قذائف الهاون وردّت القوات بنيران كثيفة.

وتم رصد مقتل مسلحين خلال الاشتباكات، كما قتل آخرون في غارات نفذها سلاح الجو.