أبو السمن يتفقد عددا من المشاريع في محافظة معان

وطنا اليوم_تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الأربعاء عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة معان، والتقى نواب معان ومجلس “اللامركزية” بحضور محافظ معان حسن الجبور.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية للوزير أبو السمن لمتابعة المشاريع الإنشائية والخدماتية التي تنفذها الوزراة في معان، بهدف الوقوف على احتياجات المواطنين في قطاع الانشاءات والسعي لتسريع وتيرة الأعمال في المشاريع التي تنفذها الوزارة وضمان تنفيذها وفق أفضل المواصفات المعتمدة.

وفي دار محافظة معان أكد أبو السمن حرص الحكومة على تلمس احتياجات المواطنين ميدانيا وبما يحقق أهداف رؤية التحديث في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تدرك حجم الاحتياجات الفعلية لمحافظة معان من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل العديد من الطرق، نظرا لاتساع مساحة المحافظة التي تقع على الشريان الرئيسي الذي يربط جنوب الاردن بالعاصمة والشمال والمتمثل بالطريق الصحراوي.

ولفت الى حجم المشاريع المنفذة حاليا على الطرق التي تربط محافظة معان بالعاصمة شمالا وبمدينة العقبة ومركز حدود المدورة جنوبا وعلى رأسها مشروع صيانة الطريق الصحراوي من منطقة المريغة الى رأس النقب اضافة إلى ثلاثة عطاءات من مدينة معان الى المدورة ومناجم الشيدية.

وثمن أبو السمن دور مجلس المحافظة في إعداد موازنته ورصد مخصصات تنفيذ مشروعاتها في مجال الأشغال العامة، بحسب الاحتياجات الفعلية في المحافظة.

واستمع الوزير ابو السمن إلى مطالبات نواب محافظة معان حول احتياجات مختلف المناطق التابعة للمحافظة، موجها المعنيين في الوزارة الى دراسة عدد من المطالب المطروحة وإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذها.

الجولة الميدانية للوزير أبو السمن بدأت في مشروع مبنى العيادات الخارجية في مستشفى معان الذي تنفذه الوزارة بمساحة إجمالية بلغت 5154 متر مربع.

و يتكون المبنى من طابقين، تحتوي على غرف للعيادات وعيادات خاصة، مثل عيادات القلب والمسالك البولية والعيون والنسائية والأطفال والجلدية والسمعية وغيرها، اضافة إلى مختبرات خاصة بالعيادات ومختبرات خاصة ببنك الدم وبنك دم إقليمي ويحتوي أيضًا على غرف الأشعة العامة والبانوراما والالتراساوند، وتبلغ كلفة المشروع نحو 3.5 مليون دينار ونسبة الانجاز بحدود 25 بالمائة.

كما تفقد أبو السمن، مشروع تعزيز إنارة الطريق الصحراوي الهادف الى انارة الطريق أمام مركز إصلاح وإعادة التأهيل/ سواقة بطول 4 كم، والمنطقة الواقعة مابين منطقة الابيض والحسا بطول 2 كم، ومنطقة الحسينية بطول 2 كم، إضافة إلى إنارة الطريق الصحراوي أمام مدينة الحجاج بطول 2 كم.

حيث أنهت الوزارة الأعمال في هذا المشروع، وستقوم شركة توزيع الكهرباء بمد الشبكات الهوائية وتركيب المحولات اللازمة لتشغيل الخطوط.

كما تفقد أبو السمن مستشفى معان العسكري الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 30 ألف متر مربع، وبسعة سريرية تبلغ نحو 150 سريرا موزعة على أربعة طوابق، بالإضافة إلى طابقي التسوية وبكلفة اجمالية بلغت 35 مليون دينار.

وشدد على أن الوزارة تولي الاهتمام لمشاريع المستشفيات في المملكة، إيماناً منها بدورها في دعم القطاع الصحي.

وقال إن المشروع الذي جاء انشاؤه بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، مهم لمحافظة معان ويتوجب انهاؤه بأقصى سرعة ممكنة.

ويقع المشروع ضمن محافظة معان بجانب جامعة الحسين بن طلال من الجهة الشمالية الغربية، وهو ممول بقرض من شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصالح القوات المسلحة / الخدمات الطبية الملكية.