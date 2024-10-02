بعثة صندوق النقد في الأردن للبدء في مراجعتها الثانية للفترة 2024- 2028

وطنا اليوم:علم أن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في الأردن منذ عدة أيام تجري مباحثات موسعة مع عدة وزارات ومؤسسات اقتصادية مختلفة؛ للبدء في مراجعتها الثانية للاتفاق الهيكلي مع الأردن، الممتد للفترة (2024-2028).

وأشار المصدر إلى أن زيارة البعثة للأردن هذة المرة مطولة لمراجعة السياسة المالية والاقتصادية في معظم الوزارات منها الطاقة ووزارة الصناعة والتجارة وقطاع البنوك ودائرة الجمارك.

وبين المصدر أن زيارة البعثة ستستمر إلى مدة تصل إلى أسبوعين، حيث كانت بعثة الصندوق قد أجرت المراجعة الأولى للاتفاق الهيكلي مع الأردن، الممتد للفترة (2024-2028) في شهر حزيران الماضي.