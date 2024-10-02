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الاحتلال يعترف بتضرر معسكرات لسلاح الجو بسبب الهجوم الإيراني

منذ ساعتين
الاحتلال يعترف بتضرر معسكرات لسلاح الجو بسبب الهجوم الإيراني

وطنا اليوم:اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بتضرر معسكرات لسلاح الجو بسبب الهجوم الإيراني، وفقا للقناة 13 العبرية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن قواعد جوية عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني لكن لا ضرر كبير ببنيتها التحتية.
وشنت إيران مساء الثلاثاء، هجوما صاروخيا واسعا صوب كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وهدد كيان الاحتلال بالرد على إطلاق إيران حوالى 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني وحركة حماس فيما توعدت طهران بأنها ستضرب “كل البنى التحتية” للاحتلال في حال مهاجمتها.
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو “ارتكبت إيران خطأ فادحا وستدفع الثمن” مؤكدا “سنحقق ما حددناه: من يهاجمنا نهاجمه”.
وقالت إيران إن 90% من الصواريخ التي أطلقت في الهجوم الكثيف على الأراضي المحتلة وهو الثاني في غضون ستة أشهر تقريبا، بلغت الهدف.
وللمرة الأولى، استخدمت إيران صواريخ فرط صوتية خلال هذا الهجوم الذي اطلق عليه اسم “الوعد الصادق 2” على ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.


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