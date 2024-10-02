الأشغال: إنشاء جسر بديل في غور حديثة على طريق العقبة

وطنا اليوم:باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء، بإنشاء جسر خرساني للمركبات بديلا للجسر القائم رقم 9 في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت باتجاه مدينة العقبة.

وبحسب بيان للوزارة، يبلغ طول الجسر المراد إنشاؤه 75 مترا بعرض 13 مترا، شاملا مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية، وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.

وقالت الوزارة، إن المشروع يشمل حفريات وأعمالا إنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة إلى أعمال “الجابيون والحمايات” أسفل الجسر وأعمال الإسفلت وفواصل التمدد والدهان الساخن، وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.

وأشارت إلى أنه جرى تجهيز منطقة العمل بعناصر السلامة المرورية والاشارات التحذيرية اللازمة، مهيبة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الأمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام والكادر المنفذ والمشرف.