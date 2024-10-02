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الميثاق الوطني : نلتف حول قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة

منذ 11 ثانية
الميثاق الوطني : نلتف حول قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة

وطنا اليوم:في مثل هذه الظروف يلتف الاردنيين جميعًا حول قيادتهم الحكيمة، مجددين الولاء والانتماء مؤكدين استعدادهم لتقديم كل ما بوسعهم لضمان أمن واستقرار الوطن.
هذا وفي ظل ما يشهده الاقليم من احداث وصراعات، يؤكد الشعب الأردني وقوفه خلف قواته المسلحة جيشنا العربي درع الوطن الحصين وحامي أمنه واستقراره.
القوات المسلحة الأردنية كانت ولا تزال رمزاً للقدرة والكفاءة العالية وعين الوطن الساهرة التي لا تنام من اجل حماية حدود الوطن والمواطنين.
ومع تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، يقدم الجيش النموذج المميز في الحفاظ على السيادة الوطنية،ما يعزز ثقة الشعب بقدراته الكبيرة وعمله الخالص النبيل لرفعة الوطن والحفاظ عليه.
الشعب بمختلف أطيافه يقف صفاً واحداً دعماً لقواته الباسلة، واضعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار


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