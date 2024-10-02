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حزب الله: نحن نعيش غزة لبنانية مجددا

منذ ساعة واحدة
A view shows the damage at the site of the Israeli airstrike that killed Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah on Friday, in Beirut's southern suburbs, Lebanon, September 29, 2024. REUTERS/Ali Alloush

وطنا اليوم:أعلن مسؤول العلاقات الاعلامية بحزب الله، محمد عفيف خلال جولة اعلامية في الضاحية الجنوبية أن ” ما حدث في مسغاف عام ومارون الراس والعديسة اليوم ليس سوى البداية”، مشيرا الى ان “عدد القتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي في معارك اليوم كبير جدا وهناك تعتيم من قبل العدو”.
واكد عفيف ان “قواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس، وأقول للجميع إن المقاومة بخير ومنظومة القيادة والسيطرة بخير”، معتبرا “اننا نعيش غزة لبنانية مجددا”.
ورأى ان “رسالة العدو وأهدافه واضحة وهي ​سياسة​ تدميرية لتحريض بيئة المقاومة على المقاومة.
وقال مسؤول الإعلام بحزب الله:
لا وجود إطلاقا لأي أسلحة في المباني التي قصفتها إسرائيل بالضاحية الجنوبية.
قصف إسرائيل لمقر قناة الصراط هو إرهاب وعدوان.
إسرائيل تقوم بتدمير منظم ومتواصل للمباني المدنية.
تدمير إسرائيل المنظم للمباني لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على دعم المقاومة.
قواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس.
عدد القتلى في صفوف العدو في معارك اليوم كبير جدا وهناك تعتيم من قبل العدو.
قواتنا ومقاومونا على أتم الاستعداد للمواجهة مع العدو ومقاومته.
أقول للجميع إن المقاومة بخير ومنظومة القيادة والسيطرة بخير.
ما حدث في مسغاف عام ومارون الراس والعديسة اليوم ليس سوى البداية.
نحن نعيش غزة لبنانية مجددا.
رسالة العدو وأهدافه واضحة وهي سياسة تدميرية لتحريض بيئة المقاومة على المقاومة.
نقول إن منزلة المقاومة من شعبها كعلاقة الدم بالشرايين.


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