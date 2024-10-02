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بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الجامعية المخصصة لأبناء متقاعدي الضمان

منذ ساعتين
بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الجامعية المخصصة لأبناء متقاعدي الضمان

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الجامعية المخصصة لأبناء متقاعديها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن توجهاتها في تبني مجموعة من البرامج والمبادرات أبرزها توفير خدمات وامتيازات حصرية للمتقاعدين.
وبينت المؤسسة أن هذه المنح الدراسية تستهدف المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية وذلك عبر نظام يراعي الشفافية والعدالة ومبني على معايير نزيهة ومدروسة، مبينة أن الجهات التعليمية التي ستقدم المنح الدراسية انحصرت بكل من جامعة الزرقاء، وعمان العربية، وعمان الأهلية، والعربية المفتوحة، وجدارا، وكلية الخوارزمي الجامعية وكلية لومينوس الجامعية.
وحول آلية التقدم للاستفادة من المنح الجامعية، بينت المؤسسة أنه يتعين على المتقاعدين الذين يرغبون بالاستفادة من خدمة المنح الجامعية الدخول إلى حسابهم الشخصي من موقع المؤسسة الإلكتروني بعد ادخال الرقم الوطني وكلمة السر ومن ثم اختيار منصة المنح الجامعية وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب، وبدورها ستقوم المؤسسة بالاتصال بالمتقاعد الذي انطبقت عليه الشروط للحصول على منحة دارسية جامعية.
وعبّرت مؤسسة الضمان عن شكرها للجهات التعليمية بما قدمته من دعم على شكل منح دراسية مخصصة لأبناء المتقاعدين الأضعف اقتصادياً والذي يعد تعبيراً عنها بتحمل دور اجتماعي وإنساني هام بما يحقق روح التكافل والتضامن بين القطاعين العام والخاص.


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