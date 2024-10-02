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محافظ اربد يتفقد الدوائر والمؤسسات الحكومية في لوائي الوسطية والمزار الشمالي

منذ 12 ثانية
محافظ اربد يتفقد الدوائر والمؤسسات الحكومية في لوائي الوسطية والمزار الشمالي

وطنا اليوم_قام محافظ اربد صباح اليوم بجولة ميدانية شملت عدداً من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة اربد برفقة عدد من أعضاء المجلس التنفيذي 

 

بدأت الجولة بزيارة إلى بلدية الوسطية حيث التقى المحافظ برئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من ممثلي المجتمع المحلي بحضور متصرف لواء الوسطية وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات اللواء والتحديات التي تواجه المنطقة واستمع المحافظ إلى أبرز المطالب التي قدمها الحضور

 

الجولة شملت أيضاً زيارة مدرسة فاطمة الزهراء ومدرسة حوفا الوسطية في منطقة حوفا الوسطية حيث اطلع المحافظ على أوضاع المدارس واستمع لملاحظات الكوادر التعليمية حول سير العملية التعليمية والخدمات المتوفرة

 

كما زار المحافظ بلدية المزار الشمالي والتقى رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بحضور متصرف لواء المزار الشمالي وتمت مناقشة قضايا واحتياجات المنطقة وتفقد عدداً من المناطق التابعة للواء مثل أرحابا وجحفية حيث استمع المحافظ إلى ملاحظات المواطنين حول الخدمات المقدمة في هذه المناطق .

 

أكد المحافظ خلال جولته أهمية التواصل المستمر مع المجتمع المحلي والاطلاع المباشر على واقع الخدمات للعمل على تلبية الاحتياجات وتحسين الأداء المؤسسي


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