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62.9 % نسبة النجاح في الشامل للدورة الصيفية 2024

منذ ساعة واحدة
62.9 % نسبة النجاح في الشامل للدورة الصيفية 2024

وطنا اليوم:أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل”، للدورة الصيفية 2024.
وقال العجلوني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن نسبة النجاح بلغت 62.9 بالمئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسب النجاح في الدورات السابقة.
وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر، 7660 طالبا وطالبة، نجح منهم 4830، توزعوا على 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة في 105 تخصصات، وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 10 طلاب، وتم ضبط 22 مخالفة.
وبين أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة، ومراجعة الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان كما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان، وتم دراسة جميع الملاحظات من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
كما قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لجميع أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.


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