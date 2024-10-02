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الخطيب يهنىء شقيقه يونس بشهادة الدكتوراه

منذ ساعة واحدة
الخطيب يهنىء شقيقه يونس بشهادة الدكتوراه

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}
(صدق الله العظيم )

وطنا اليوم:الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. وبفضله تتحقق الأمنيات والغايات ..
الحمد لله الذي ما تم جهد ولا ختم سعي إلا بفضله ولطفه وكرمه..
بـمـشـاعـر مليئـة بالفرح والسرور أبارك الى أخي وقرة عيني وملاذ قلبي ومفتاح العوضُ وعنوان السندُ ( يونس محمد سعيد الخطيب أبو صهيب )
بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراة في الحقوق ( القانون الدولي ) من جامعة عين شمس جمهورية مصر العربية
سائلاً المولى عز وجل لك التوفيق والنجاح الدائم لمواصلة عطائك المعهود في خدمة الوطن والعلم والدينم .

مدحت الخطيب


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