عاجل – فصائل عراقية: جميع القواعد والمصالح الأمريكية ستكون هدفا لنا” في حال الهجوم على إيران

وطنا اليوم_أكّدت فصائل عراقية مسلحة، الثلاثاء، أن “جميع القواعد والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة ستكون هدفا” لها في حال الهجوم على إيران، وذلك بعد أن نفذت طهران هجوما صاروخيا على إسرائيل.

وقالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية: “إذا ما تدخل الأمريكان في أي عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية أو في حال استخدم العدو الصهيوني للأجواء العراقية لتنفيذ أي عمليات قصف لأراضيها، فستكون جميع القواعد والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة هدفا لنا”.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنّ إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أنّ ذلك سيكون في الوقت والمكان اللذي

ن تختارهما.

وقال الحرس الثوري الإيراني: “لقد قمنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، وأيّ ردّ عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى”.

وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويضمّ التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.

وتطالب فصائل عراقية مسلحة بانسحاب هذه القوات.