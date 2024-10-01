بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مخاوف من ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية

منذ 18 ثانية
مخاوف من ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية

وطنا اليوم:نفلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين:
واشنطن تتخوف من تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وان السيناريوهات الأكثر تطرفا لما يجري تشمل ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري : الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا.
كما قالت يسرائيل هيوم إن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير اتفق مع مفوض الشرطة على نشر 13 ألف متطوع في غرف الطوارئ فورا في جميع أنحاء إسرائيل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

الجيش الإسرائيلي: الرد على إيران هذه المرة سيكون مختلفا

20:44

سقوط بقايا صاروخ على منزل في محافظه المفرق

20:37

القوات المسلحة تضع كافة التشكيلات والوحدات على أهبة الاستعداد

20:35

الأمن العام يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أي جسم غريب والإبلاغ عنه

20:33

صواريخ إيران تغلق المجال الجوي الإسرائيلي والعراقي

20:32

مواطنون يتداولون فيديو لصاروخ سقط في سحاب

20:25

جيش الاحتلال : 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة

20:16

الجيش الاردني يدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم بعد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل

20:11

الأردن يعلن إغلاق أجوائه مؤقتا أمام حركة الطائرات

20:10

أردنيون يشاهدون أجسامًا مضيئة ودوي انفجارات في سماء عدة مدن بالمملكة

20:07

مقتل 8 إسرائيليين بعملية مزدوجة في يافا وتل أبيب

19:49

الملايين دخلوا إلى الملاجئ .. إيران تضرب إسرائيل بعشرات الصواريخ

وفيات
النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024