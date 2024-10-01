مخاوف من ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية

وطنا اليوم:نفلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين:

واشنطن تتخوف من تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وان السيناريوهات الأكثر تطرفا لما يجري تشمل ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري : الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا.

كما قالت يسرائيل هيوم إن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير اتفق مع مفوض الشرطة على نشر 13 ألف متطوع في غرف الطوارئ فورا في جميع أنحاء إسرائيل