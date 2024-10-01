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جيش الاحتلال : 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال : 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق إيران صواريخ بلغت القدس، حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة ومحيطها، وذلك بعد فترة وجيزة من تحذير أميركي لإسرائيل باستعداد إيران شن هجوم صاروخي.
ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب، في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن أكثر من 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري قال قبل فترة وجيزة إن واشنطن أبلغتهم اليوم الثلاثاء أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبا، محذرا من أن أي هجوم إيراني ستكون له “عواقب وخيمة”.
وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي يعقدان الآن مشاورات مع قيادات الجيش لتقييم الوضع.


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