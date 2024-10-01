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مقتل 8 إسرائيليين بعملية مزدوجة في يافا وتل أبيب

منذ دقيقة واحدة
مقتل 8 إسرائيليين بعملية مزدوجة في يافا وتل أبيب

وطنا اليوم:نفذ فلسطينيون عملية مسلحة وسط مدينة تل أبيب ويافا مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا للإعلام الإسرائيلي.
وتضاربت الأنباء الأولية عن عدد من القتلى والجرحى، فقد ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن عدد قتلى هجوم يافا بلغ 8 قتلى، وذكرت بعض المصادر العبرية أن هناك 6 إصابات حرجة.
وقد ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن هناك 10 مصابين 6 منهم في حالة حرجة بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك 4 مصابين بحالة حرجة.
وتعد هذه أكبر عملية تشهدها تل أبيب منذ الانتفاضة الثانية في العام 2000.
وذكرت مواقع إخبارية أن المنفذيْن الفلسطينيين استخدما أسلحة آلية لتنفيذ الهجوم.
وذكرت مواقع التواصل الإسرائيلية أن “حماس تعيد 7 أكتوبر من جديد لكن هذه المرة في تل أبيب”.


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