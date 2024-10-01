أردنيون يشاهدون أجسامًا مضيئة ودوي انفجارات في سماء عدة مدن بالمملكة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أفاد شهود عيان من مختلف المدن الأردنية، بما في ذلك عمان وإربد والزرقاء، بمشاهدة أجسام مضيئة تعبر سماء المملكة، تزامن ظهورها مع سماع دوي انفجارات هائلة هزت العديد من المناطق.

وربط شهود العيان تلك المشاهد بما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه الأنباء وسط ترقب شديد لتصريحات الجهات الرسمية من الجهات المعنية في الأردن، بما فيها هيئة الطيران المدني التي لم تصدر أي بيان بشأن حركة الملاحة الجوية، ما أثار حالة من الترقب والقلق في صفوف المواطنين.

الحدث يعيد إلى الأذهان ما عرف بـ”ليلة الصواريخ”، عندما شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا بين إيران والكيان الصهيوني. ويبقى السؤال الأهم: هل تتجه المنطقة نحو مواجهة أوسع؟

“وطنا اليوم” تواصل تغطية التطورات وتنتظر المزيد من التصريحات الرسمية لجلاء الصورة حول ما يحدث.