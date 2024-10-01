“بعد العملية الفدائية المزلزلة في تل أبيب: إيران تشن هجومًا صاروخيًا مدمرًا على الكيان الصهيوني الان !”

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_ في أعقاب العملية الفدائية التي أوقعت خمسة قتلى من قوات الاحتلال في تل أبيب، أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني، مما أثار حالة من الذعر والارتباك في صفوف قوات الاحتلال.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات، حيث تعكس الهجمات المتبادلة تصاعد الصراع في المنطقة.

وقد أكدت مصادر عسكرية أن تم رصد عدد كبير من الصواريخ متجهه الى اسرائيل ،هذه الأحداث تأتي كدليل على تصاعد العمليات الفدائية ومشاركة أطراف إقليمية في الصراع، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في المنطقة ويضع اسرائيل في ليالي مظلمه ومرعبه وتهدد وجوده.