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أمانة عمان الكبرى تستعد لموسم الشتاء

منذ دقيقة واحدة
أمانة عمان الكبرى تستعد لموسم الشتاء

وطنا اليوم:باشرت فرق أمانة عمان الكبرى بتفقد وصيانة مضخات المياه الغاطسة في الأنفاق والتقاطعات ومحطات الباص السريع، إضافة إلى ماكينات الشفط والتأكد من جاهزيتها، وذلك ضمن استعداداتها لموسم الشتاء.
وأشارت الأمانة في بيان الثلاثاء، إلى أنه تم إعداد خطط تنفيذية لحالات الطوارئ تشمل تأمين كوادر بشرية وآليات ومعدات في المناطق والدوائر.
كما تم تأمين آليات ومعدات لازمة لتنظيف مجاري السيول والأودية، والمحافظة على جريان المياه دون عوائق، إضافة الى تأمين وسائل السلامة العامة للكوادر العاملة على نظام الطوارئ، والتنسيق بخصوص تقليم الأشجار والتأكد من عدم إغلاقها لمناهل تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية والسيول ومداخل العبارات ومخارجها والقنوات المكشوفة.


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