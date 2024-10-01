الحوثيون يستهدفون سفن بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر

وطنا اليوم:أعلن الحوثيين في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية بحرية استهدفت سفنًا بريطانية و”إسرائيلية” في مناطق مختلفة من البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وجاء في البيان أن هذه العمليات تأتي دعمًا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وردًا على ما وصفته بالعدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن.

أوضح البيان أن العملية الأولى استهدفت السفينة النفطية البريطانية “CORDELIA MOON” في البحر الأحمر، حيث تم ضربها بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة، بالإضافة إلى طائرة مسيرة وزورق مسير، ما أدى إلى إصابتها بشكل بالغ.

العملية الثانية استهدفت سفينة “MARATHOPOLIS” في المحيط الهندي بصاروخ مجنح، بينما تم استهداف السفينة مرة أخرى بطائرة مسيرة في منطقة عمليات القوات المسلحة في البحر العربي، وذلك أثناء إبحارها في الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في البيان أنها مستمرة في فرض الحصار البحري على “العدو الإسرائيلي” حتى يتم وقف العدوان على غزة ولبنان ورفع الحصار عنهما.