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إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية في ريفي درعا والسويداء

منذ 6 ثواني
إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية في ريفي درعا والسويداء

وطنا اليوم:كشفت مصادر عسكرية، الثلاثاء، أن إسرائيل استهدفت عدة مواقع عسكرية في ريفي درعا والسويداء بسوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف كتيبة الرادار التابعة للدفاع الجوي التابعة للواء 79 دفاع جوي بين مدينة الصنمين وبلدة القنية في ريف درعا الشمالي، بالإضافة لمطار إزرع الزراعي.
وأضاف أن عملية الاستهداف أدت إلى سقوط جريحين من القوات السورية في كتيبة الرادار، في حين انطلقت الدفاعات الجوية التابعة للنظام للتصدي للصواريخ الإسرائيلية وتمكنت من التصدي لصاروخين منها بينما وصلت بقية الصواريخ لأهدافها.
وتابع: “كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مطار الثعلة ورادارا تابعا للدفاع الجوي بتل الخاروف بريف السويداء الغربي، مما أدى لسقوط جريح من القوات السورية”.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2024، 92 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 75 منها جوية و17 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 183 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.


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