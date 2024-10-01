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أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يلتقي الملحق التجاري في السفارة الصينية

منذ 3 ثواني
أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يلتقي الملحق التجاري في السفارة الصينية

وطنا اليوم_التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في مكتبه في حرم الوزارة الملحق التجاري الصيني في السفارة الصينية في عمان السيد لو ونجون، وذلك بحضور الآنسة تشن يلنغ الملحق في السفارة الصينية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة إحياء فكرة إنشاء جامعة تقنية صينية/أردنية بتمويل من الجانب الصيني، إضافة إلى تقديم عيني في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للجامعات الأردنية الرسمية، كما تم أيضاً متابعة إنشاء قسمين في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إحدى الجامعات الرسمية، إضافةً إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية الأردنية من جهة، والشركات الصينية من جهة أخرى، خاصةً في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تم التطرق إلى أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للطلبة الأردنيين من خلال مبادرات مشتركة بين الجامعات الأردنية وشركات صينية بما يعزز من قدراتهم التكنولوجية ويؤهلهم لدخول أسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق لبحث آفاق جديدة للتعاون، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تهدف إلى تمكين الطلاب الأردنيين من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والبحث العلمي.


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