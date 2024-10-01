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بلدية الكفارات: إنجاز إعادة تأهيل البنية التحتية لشوارع حيوية في منطقة حرثا

منذ 42 ثانية
بلدية الكفارات: إنجاز إعادة تأهيل البنية التحتية لشوارع حيوية في منطقة حرثا

وطنا اليوم_أعلنت بلدية الكفارات عن الانتهاء من إعادة تأهيل عدد من الشوارع الحيوية في منطقة حرثا، وذلك من خلال جهود مكثفة لطواقم الصيانة والإسناد في البلدية، وتحت إشراف مباشر من رئيس البلدية، السيد حسين حمزة عبيدات. 

 

وأوضح عبيدات أن هذه الأعمال شملت تأهيل شبكة المياه بالتنسيق مع شركة مياه اليرموك، ومراسلة شركة كهرباء إربد لإزالة التعديات على الشوارع، بالإضافة إلى بناء الأرصفة والإطاريف، تمهيداً لتعبيدها بالخلطات الإسفلتية قريباً.

 

وأضاف رئيس البلدية أن هذه المشاريع تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وخاصة طلبة المدارس الذين يستخدمون هذه الشوارع يومياً للوصول إلى مدارسهم. كما أشار إلى أن طواقم البلدية تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز مشاريع الطرق المختلفة في أنحاء الكفارات، من توسيع أو إعادة تأهيل، حرصاً منها على تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.


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