الطالب عاصم الصلاج من جامعة البترا يحقق الميدالية البرونزية على مستوى العالم في بطولة رفع الأثقال العالمية بإسبانيا

وطنا اليوم:توِّج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال ولاعب جامعة البترا الطالب عاصم الصلاج، الذي يدرس في تخصص التربية الرياضية في الجامعة بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين، التي أقيمت في مدينة ليون في إسبانيا. وتمكن الصلاج من رفع 199 كغم في فئة وزن 109 كغم، ليصبح بذلك أول لاعب رفع أثقال أردني يحرز ميدالية في بطولات العالم لرفع الأثقال على اختلاف فئاتها العمرية، وهذا يمثل إنجازًا تاريخيًا للرياضة الأردنية.

وكرّم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم الطالب عاصم الصلاج، بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومدير العلاقات العامة والدولية الأستاذ علاء الدين عربيات، مشيدًا بجهوده وتفوقه الذي أثمر إنجازًا أردنيًا على مستوى العالم، قائلاً: “نفخر بطالبنا عاصم الصلاج، فهو مثال حي للعزيمة والإصرار، وهو لاعب منتخب وطني ورياضي مميز يمثل الأردن في المحافل الدولية. إن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة البترا بدعم مواهب طلبتها وتوفير البيئة الملائمة للتميز في مختلف المجالات، سواء أكانت نشاطات منهجية أم لامنهجية”.

وقال عبد الرحيم: “إن حصول الصلاج على الميدالية البرونزية في بطولة العالم يعتبر تتويجاً للجهود الجماعية التي يبذلها الاتحاد الأردني لرفع الأثقال وجامعة البترا في دعم ورعاية المواهب الشابة، ونحن واثقون بأن هذه الميدالية لن تكون الأخيرة لطالبنا البطل، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات والإنجازات له”.

وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح: “نشعر بالفخر لرؤية أحد طلابنا يرفع اسم الأردن في المحافل الدولية بهذا الشكل المشرف. لقد أصبح عاصم الصلاج يمثل مصدر إلهام لزملائه الطلبة، ونحن نشجعه على مواصلة تدريباته وجهوده لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. إن جامعة البترا ملتزمة بدعم جميع طلابها، ليس فقط أكاديميًا، ولكن أيضًا على المستوى الرياضي والثقافي”.

وتاريخيًا لم تحصد رياضة رفع الأثقال في الأردن العديد من الألقاب العالمية، ويمثل إنجاز الصلاج تقدمًا لرياضة رفع الأثقال الأردنية على المستوى العالمي؛ إذ يعكس الإنجاز الحالي الصعود المتنامي في مستوى اللاعبين الأردنيين واستعدادهم لمنافسة أقوى الفرق على المستوى الدولي