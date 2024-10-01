بدء طلبات الانتقال لطلبة إساءة الاختيار للدبلوم المتوسط

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، ويستمر حتى الساعة 3 من عصر الخميس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.

وبينت الوزارة أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري اللذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2024-2025، للفئات التالية: الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو في الأعوام السابقة ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

والطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.