بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

بدء طلبات الانتقال لطلبة إساءة الاختيار للدبلوم المتوسط

منذ 43 ثانية
بدء طلبات الانتقال لطلبة إساءة الاختيار للدبلوم المتوسط

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، ويستمر حتى الساعة 3 من عصر الخميس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.
وبينت الوزارة أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري اللذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2024-2025، للفئات التالية: الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو في الأعوام السابقة ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
والطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:46

الناطق الرسمي: الاعتداء على رجال الأمن مدان من كل أردني

13:42

الملك يرافقه ولي العهد يزور محافظة عجلون

12:45

الشؤون الفلسطينية” تحصل على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

12:43

توقف مفاجئ في إصدار تأشيرات الإمارات للأردنيين بسبب “خلل في النظام”

12:42

قطر: 104 ملايين دولار تحويلات الأردنيين خلال 9 أشهر

12:36

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية بالأردن 2.8% خلال 3 أشهر

12:21

الشؤون الفلسطينية تحصل على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

12:14

جامعة البترا وشركة “مدى” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

12:08

هلع والذعر في صفوف الإسرائيليين .. 10 صواريخ باليستية من لبنان على تل أبيب

11:57

ضبط 33 إعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

11:49

مع بدء التوغل البري.. الجيش اللبناني انسحب من هذه المناطق

11:38

قتال عنيف جنوب لبنان.. وإسرائيل تحذر السكان : لا تتحركوا

وفيات
النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024