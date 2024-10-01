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الخارجية تلبي مناجاة غزية ووالدة لأطفال أردنيين وتنقلها إلى الأردن

منذ دقيقتين
الخارجية تلبي مناجاة غزية ووالدة لأطفال أردنيين وتنقلها إلى الأردن

وطنا اليوم_أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، الخميس، تلبية مناجاة أم فلسطينية يحمل أبناؤها الجنسية الأردنية، وإخراجها برفقة أبنائها من قطاع غزة.

 

وقال القضاة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، إنه عقب متابعة وجهود مستمرة من مركز عمليات وزارة الخارجية، استطعنا بحمد الله، تلبية مناجاة أم وأولادها وإخراجهم من قطاع غزة عبر معبر رفح.

 

وأضاف أن فريق السفارة الأردنية لدى جمهورية مصر استقبلهم أمام المعبر، وجرى نقلهم إلى القاهرة، وتأمين عودتهم إلى الأردن.

 

وأوضح القضاة، أن العائلة ستصل الأردن اليوم.

 

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، حتى إخراج آخر أردني في غزة، وتأمين عودته إلى المملكة


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