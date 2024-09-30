وزير أردني يرد على “بينيت”: لدينا مياه تكفي لـ 100 عام ولا نعتمد عليكم

وطنا اليوم_كشف وزير المياه الأسبق حازم الناصر عن وجود موارد مائية طويلة الأمد في المملكة ، بالتزامن مع إلغاء اتفاقية المياه مقابل الكهرباء مع العدو الصهيوني.

وقال إنه يوجد مشروع جر مياه البحر الأحمر والذي سيغطي احتياجات المملكة من المياه لـ 100 عام ، لافتا أن المياه الجوفية العميقة تعمل أيضا على تغطية واسعة وتكلفة استخراجها ستكون أقل من توقيع الاتفاقية مع الاحتلال .

واتهم الناصر الجهات الحكومية بإفشال مشاريع استخراج المياه الجوفية لغاية تسيير اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع الاحتلال ، لافتا أن هذه الاتفاقيات تأتي كنوع من مد جسور السلام والتعاون الإقليمي بين الدول.

وأشار إلى أن الحكومة أدركت أن هذا الكيان لا يحترم الاتفاقيات أو حقوق الإنسان ، ولذلك عملت على إلغاء الاتفاقية خوفًا من تهديد الأمن المائي للأردن وبدأت البحث عن المصادر البديلة.

وأضاف الناصر، أن الاحتلال يتوهم بأننا نعتمد عليه مائيًا، وهذه المياه من حقنا وسيطر عليها عام 1967 وعادت لنا بفضل اتفاقية السلام.

ونفى وجود قحط مائي في الأردن خاصة بعد ارتفاع عدد السكان وأزمات اللجوء المتتالية، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة عملت على تطوير الموارد المائية.

وعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “نفتالي بينيت” حول عطش الأردنيين وحاجتهم لإسرائيل، قائلا إنها مجرد أحلام وأوهام وحديث فارغ ومياهنا تكفي لمئات السنين.