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وزارة التعليم العالي تحصد المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والوزير محافظة يتسلم الجائزة

منذ 15 ثانية
وزارة التعليم العالي تحصد المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والوزير محافظة يتسلم الجائزة

وطنا اليوم_حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المركز الأول ضمن مشاركتها في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعه ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) عن فئة الوزارت الصغيرة والمتوسطة، وقد تسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة جائزة المركز الأول من يد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه خلال الحفل الذي أقيم اليوم تحت الرعاية الملكية السامية.

وقد حققت الوزارة هذا الانجاز نتيجةً للجهود الجبارة التي بذلها كافة موظفي الوزارة بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي في تبني أفضل الممارسات في تطوير أنظمتها الداخلية، والارتقاء بعملياتها وخدماتها الالكترونية للتسهيل على المواطنين، والتزامها بالتحديث والتطوير، وتطبيق أفضل المعايير في محاور التخطيط والتنفيد والتحول وفق نموذج التميز الأردني، وذلك تحقيقاً لهدف الجائزة، ورؤية سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله في احداث نقلة نوعية وتطوير في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمه المواطنين وتعزيز تنافسيتها.


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