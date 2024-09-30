مديرية الأمن العام من خلال الدفاع المدني تحصل على ختم التميز ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

وطنا اليوم_

رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الثقافة، اليوم الاثنين، حفل جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وكرّم جلالة الملك، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الذي يدير الجائزة، الفائزين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.

وحصلت مديرية الدفاع المدني على ختم التميز ضمن فئة المؤسسات التي فازت بالجائزة لأكثر من مرة.

وشارك في الجائزة 86 وزارة ومؤسسة حكومية موزعة على 8 قطاعات مختلفة، وترشح 144 موظفا وموظفة لجائزة الموظف الحكومي المتميز تأهل منهم 33 موظفا وفاز منهم 13 مشاركا، كما شارك في جائزة الملك عبدالله الثاني للقطاع الخاص 42 مؤسسة وشركة، تقدمت منها 21 مؤسسة موزعة بين شركات صناعية كبيرة وصغيرة، وخدمية كبيرة وصغيرة.