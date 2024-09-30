بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مديرية الأمن العام من خلال الدفاع المدني تحصل على ختم التميز ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

منذ 23 ثانية
مديرية الأمن العام من خلال الدفاع المدني تحصل على ختم التميز ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

وطنا اليوم_

رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الثقافة، اليوم الاثنين، حفل جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

 

وكرّم جلالة الملك، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الذي يدير الجائزة، الفائزين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.

 

وحصلت مديرية الدفاع المدني على ختم التميز ضمن فئة المؤسسات التي فازت بالجائزة لأكثر من مرة.

 

وشارك في الجائزة 86 وزارة ومؤسسة حكومية موزعة على 8 قطاعات مختلفة، وترشح 144 موظفا وموظفة لجائزة الموظف الحكومي المتميز تأهل منهم 33 موظفا وفاز منهم 13 مشاركا، كما شارك في جائزة الملك عبدالله الثاني للقطاع الخاص 42 مؤسسة وشركة، تقدمت منها 21 مؤسسة موزعة بين شركات صناعية كبيرة وصغيرة، وخدمية كبيرة وصغيرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

قرار من رئيس الوزراء بإعادة تشكيل محكمة أمن الدولة – أسماء

20:37

الأمن العام يعلن عن فتح باب التجنيد للذكور والإناث

20:18

لحوثيون: أسقطنا طائرة أمريكية من طراز MQ_9 في صعدة

20:06

الفرنسي غريزمان يعلن اعتزال اللعب الدولي.. هذه إنجازاته

20:02

نيمار يعود إلى التدريبات الجماعية لفريقه الهلال السعودي

19:51

نتنياهو يحرض الإيرانيين على حكومتهم ويهدد بـ قدرات إسرائيل

19:41

الخارجية : لا إصابات بين الأردنيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

19:29

الملك يرعى حفل إعلان الفائزين بجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز

19:25

المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يستقبل 16 ألف مراجع

19:22

فيديو يحمل رسالة من ابنة نصر الله يجتاح مواقع التواصل

19:19

مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية قد تبدأ الليلة

19:10

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ في حزب الله

وفيات
وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024