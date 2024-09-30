قرار من رئيس الوزراء بإعادة تشكيل محكمة أمن الدولة – أسماء

وطنا اليوم:قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعادة تشكيل محكمة أمن الدولة، عملاً بأحكام المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة رقم (۱۷) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته، بتعيين الضباط العسكريين التالية أسماؤهم قضاة في محكمة أمن الدولة اعتبارا من تاریخ 1-10-2024:

1- العقيد القاضي العسكري حسان خليف موسى العودات رئيساً

2- المقدم القاضي العسكري عناد محمد علي عصفور عضوا

3- المقدم القاضي العسكري إسماعيل عبد الكريم فياض الجالودي عضواً

4- المقدم القاضي العسكري محمد خالد عيسى عبيدات عضوا

5- المقدم القاضي العسكري فرحان محمد وراد المبيضين عضواً

6- المقدم القاضي العسكري جهاد فواز أحمد العتوم عضوا

7- المقدم القاضي العسكري خالد علي نزال الشعار عضوا

8- المقدم القاضي العسكري سلطان محمد إسماعيل فريحات عضوا

9- المقدم القاضي العسكري عوض عبد الماجد عوض الدعجه عضوا

10- المقدم القاضي العسكري وسام يوسف سليمان حداد عضوا

11- المقدم القاضي العسكري احمد مقبل محمد غليلات عضوا

12- المقدم القاضي العسكري محمود خالد حسن ابو غزلة عضوا

13- الرائد القاضي العسكري مالك ونس حسن الحراحشه عضوا

14- الرائد القاضي العسكري هيثم حمود طلاق الجبور عضوا

15- الرائد القاضي العسكري عمر عبد الهادي اسماعيل الخرابشة عضوا

16- الرائد القاضي العسكري ثامر سويلم سليمان القطيفان عضوا

17- الرائد القاضي العسكري محمد عبدالله زايد عباده عضوا

18- الرائد القاضي العسكري عمر محمد عبد القادر البطوش عضواً

19- الرائد القاضي العسكري مخلوف يوسف سلمان النجادا عضواً

20- الرائد القاضي العسكري عبد الرحمن محمد عبد الكريم الزواهره عضواً

21- الرائد القاضي العسكري فواز رزق فهد الخريشا عضواً

وبالإضافة للقضاة المدنيين المسميين من قبل المجلس القضائي وهم:

1. القاضي المدني أحمد محمد الشديقات عضواً

2. القاضي المدني نواف مفلح السحيـم عضوا

3. القاضي المدني امجد خالد الوزني عضوا