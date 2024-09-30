مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تدرس تسيير رحلة شهرية إلى أم الجمال

وطنا اليوم:تدرس مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، تسيير رحلة شهرية عبر القطار إلى مدينة أم الجمال بمحافظة المفرق شمالي الأردن، وفق الناطق باسم المؤسسة علي عضيبات.

وقال عضيبات إن الرحلات ستكون بالتعاون مع بلدية أم الجمال، إذ سيتم توفير مواصلات من محطة قطار قريبة من المواقع السياحية لنقل السياح إلى المناطق السياحية.

وأضاف أن المؤسسة تدرس أيضا تسيير رحلتين شهرية إلى المفرق، إذ سيكون هناك فعاليات وبازار خيري.

وعن الرحلات القائمة حاليا، أوضح أن المؤسسة سيرت 9 رحلات عائلية في القطار من عمّان إلى الجيزة، بمعدل 200 راكب لكل رحلة، وبمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الجمعة والسبت إضافة إلى يوم عطلة المولد النبوي.

وتوقع الناطق باسم المؤسسة، استمرار الرحلات حتى 15 تشرين الثاني المقبل، بنفس المعدل إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، إضافة إلى الرحلات العرضية من المدارس والجمعيات الخيرية والهيئات الدبلوماسية داخل الأردن.