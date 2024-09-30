هجمات روسية بمسيرات على كييف وإحباط محاولات أوكرانية للتوغل بكورسك

وطنا اليوم:تتواصل المعارك العنيفة على الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الاثنين، فيما يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، بينما تقاوم قوات كييف بمساعدة الدعم العسكري الغربي.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت موجة من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت كييف اليوم الاثنين، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي انخرطت في التصدي للهجوم.

وسمع شهود عددا من الانفجارات بدت كمنظومات دفاع جوي تقوم بعملها، وشاهدوا مقذوفات تتعرض لقصف في الجو.

وانطلقت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة منذ الواحدة صباحا (2200 بتوقيت غرينتش الأحد). وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من أن روسيا تستهدف المنطقة بطائرات مسيرة هجومية.

وكتب فيتالي كليتشينكو، رئيس بلدية كييف، على تطبيق “تليغرام”: “عدد من طائرات العدو المسيرة يحلق فوق وقرب العاصمة”.

وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق على “تليغرام” أن عدة مجموعات من الطائرات المسيرة الروسية تتجه نحو كييف وغرب أوكرانيا. وقالت إنها رصدت إطلاق عدد من القنابل الموجهة من مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا في حوالي الساعة 04:40 (0140 بتوقيت غرينتش).

ولم يصدر تعليق حتى الآن من موسكو التي شنت هجمات جوية متعددة على كييف وأوكرانيا طوال شهر سبتمبر ، مستهدفة البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في البلاد. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو قتلى ومصابين نتيجة للهجمات.

بالمقابل، قال مسؤولون إن أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق روسيا يوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واشتعال النيران في مبنى سكني في واحدة من أكبر عمليات إطلاق النار التي شهدتها سماء روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 125 طائرة مسيرة خلال الليل في سبع مناطق.

وتعرضت منطقة فولغوغراد الجنوبية الغربية لنيران كثيفة، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 67 طائرة مسيرة أوكرانية.

هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد إن قواتها أحبطت 6 محاولات أوكرانية للتوغل في منطقة كورسك بغرب روسيا، وسيطرت أيضا على بلدة ماكييفكا في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في منشور على “تليغرام” أن القوات الروسية مدعومة بطائرات وقذائف مدفعية أحبطت محاولات للتوغل في منطقة كورسك قرب بلدة نوفي بوت على بعد 79 كيلومترا تقريبا غربي سودجا، وهي نقطة عبور استراتيجية لصادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وشنت أوكرانيا في السادس من أغسطس أكبر هجوم على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية بالتوغل في منطقة كورسك عبر الحدود مدعومة بطائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة، بعضها غربية الصنع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق هذا الشهر إن قوات بلاده سيطرت على 100 بلدة في كورسك على مساحة 1300 كيلومتر مربع.

لكن مصادر روسية شككت في هذا العدد وقالت إن روسيا استعادت بعض البلدات في هجوم مضاد