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غارة عنيفة على بيروت بالقرب من منطقة الكولا

منذ ساعة واحدة
غارة عنيفة على بيروت بالقرب من منطقة الكولا

غارة عنيفة على بيروت بالقرب من منطقة الكولا


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