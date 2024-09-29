من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
03:34
وسائل إعلام: الولايات المتحدة قدمت أول شحنة من صواريخ “هاربون” لتايوان
02:30
غارة عنيفة على بيروت بالقرب من منطقة الكولا
01:05
إرث الخصاونة يُفاقم أزمة أسعار المعسل في إربد ويُهدد بإغلاق المحلات
00:03
بايدن: سأتحدث مع نتنياهو .. يجب تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط
23:42
من على حافة الهاويه، إعادة الترتيب
23:15
عاجل – المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن مهاجمة إيلات مسيرات
22:18
الأردن يشارك في اجتماع عربي لوضع خطة موحدة لإعلام البيئة
22:02
“القبول الموحد يعلن أسماء المرشحين للقبول في تخصصات التمريض والقبالة والمهن الطبية لمرحلة الدبلوم 2024-2025”
21:34
انفجارات ضخمة في حيفا وتفعيل صافرات الانذار في مناطق واسعة من شمال إسرائيل
21:22
وزير الخارجية الفرنسي يصل بيروت
الرئيسية
عربي دولي
غارة عنيفة على بيروت بالقرب من منطقة الكولا
منذ ساعة واحدة
غارة عنيفة على بيروت بالقرب من منطقة الكولا
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:34
وسائل إعلام: الولايات المتحدة قدمت أول شحنة من صواريخ “هاربون” لتايوان
01:05
إرث الخصاونة يُفاقم أزمة أسعار المعسل في إربد ويُهدد بإغلاق المحلات
00:03
بايدن: سأتحدث مع نتنياهو .. يجب تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط
23:42
من على حافة الهاويه، إعادة الترتيب
23:15
عاجل – المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن مهاجمة إيلات مسيرات
22:18
الأردن يشارك في اجتماع عربي لوضع خطة موحدة لإعلام البيئة
22:02
“القبول الموحد يعلن أسماء المرشحين للقبول في تخصصات التمريض والقبالة والمهن الطبية لمرحلة الدبلوم 2024-2025”
21:34
انفجارات ضخمة في حيفا وتفعيل صافرات الانذار في مناطق واسعة من شمال إسرائيل
21:22
وزير الخارجية الفرنسي يصل بيروت
20:41
نتنياهو يلجأ إلى التوراة لتبرير العدوان على فلسطين ولبنان واليمن
20:10
نتنياهو يعلن انضمام المتطرف جدعون ساعر لحكومته
19:59
انخفاض درجات الحرارة بالأردن في هذا الموعد
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن