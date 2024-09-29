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الأردن يشارك في اجتماع عربي لوضع خطة موحدة لإعلام البيئة

منذ 7 ثواني
الأردن يشارك في اجتماع عربي لوضع خطة موحدة لإعلام البيئة

وطنا اليوم_القاهرة 29 أيلول (بترا)- شارك الأردن اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية، في الاجتماع الأول للجنة العربية المعنية بإعداد خطة موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا.

 

وناقش الاجتماع الذي ترأسه المستشار الإعلامي في مندوبية الأردن الدائمة لدى الجامعة الدكتور علاء الزيود، عددا من التجارب الوطنية والمقترحات التي تقدمت بها دول عربية، بما يعزز دور الإعلام العربي في التوعية بقضايا البيئة والمناخ.

 

وعرض الزيود، خلال الاجتماع، مقترحات قدّمتها من خلال وزارة الاتصال الحكومي مؤسسات الإعلام الرسمي: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام، من شأنها المساهمة في صياغة خطة إعلامية للتعاطي مع قضايا البيئة على المستويين الوطني والعربي.

 

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب، الذي شكل لجنة لوضع خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً، خصوصاً في ظل تصاعد أهمية قضايا البيئة والمناخ، وتداخلها مع قطاعات حيوية مثل الاقتصاد الأخضر، والحاجة للتوعية لبناء ثقافة لدى الجيل الجديد، وتدريب وتمكين الصحفيين والإعلاميين في الصحافة المتخصصة بقضايا البيئة.


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