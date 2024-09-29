نتنياهو يلجأ إلى التوراة لتبرير العدوان على فلسطين ولبنان واليمن

وطنا اليوم:لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد إلى التوراة لتبرير وتفسير العدوان الذي تشنه إسرائيل على فلسطين ولبنان واليمن، متوعدا بتغيير المعادلات بالمنطقة.

وقال نتيناهو في مؤتمر صحفي مع الوزير الجديد في مجلس الوزراء الإسرائيلي جدعون ساعر “كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم”.

وأضاف “نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الإستراتيجي في الشرق الأوسط كله.

وأكد أن تغيير توازن القوى يجلب معه احتمالا بتحالفات جديدة في المنطقة لأن إسرائيل حينئذ تنتصر.

وتابع “نعيش حربا في 7 جبهات وحطمنا حماس في غزة وضربنا حزب الله ومنذ ساعة ضربنا الحوثيين في اليمن”.

وفي تعليق على الهجمات التي شنتها إسرائيل مساء اليوم على مدينة الحديدة باليمن، قال نتنياهو “ضربنا الحوثيين في اليمن وجميعنا رأى الأهداف والثمن الذي يتكبده كل من يهاجموننا”.

وشدد على ضرورة الوحدة الداخلية، قائلا إن “وحدة الصف هي الشرط الضروري لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعدائنا والقضاء على حماس”.