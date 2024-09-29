انخفاض درجات الحرارة بالأردن في هذا الموعد

وطنا اليوم:تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام حتى يوم الاثنين، قبل تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات وخريفية الطابع ورطبة، تتسبب بحدوث مزيد من الانخفاض مع ظهور كميات من السحب المنخفضة ونشاط على سرعة الرياح الغربية يوم الثلاثاء.

ووفق “طقس العرب”؛ تتأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات وخريفية الطابع يوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية باردة نسبيا في الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة بقية النهار.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة بحيث يكون الطقس غائما جزئيا، ويُحتمل هطول زخات خفيفة محلية من الأمطار في ساعات الصباح الباكر تتركز شماليّ المملكة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتجاوز هباتها حاجز الـ50 كم/ساعة، مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.

ليالٍ باردة نسبيا وتستوجب ملابس أكثر دفئا

وتنخفض درجات الحرارة الليلية تزامنا مع الكتلة الهوائية الخريفية، حيث يكون الطقس باردا نسبيا خاصة فوق قمم الجبال ومناطق السهول الشرقية، مما يستلزم ارتداء ملابس أكثر دفئا، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة السطحية وظهور كميات من السحب المنخفضة، والتي قد تؤدي إلى تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية، لاسيما الشمالية.

وعن يوم الاثنين، يكون الطقس معتدلا عموما، بينما يكون حارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر والعصر، وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا، لاسيما في فترتي الفجر والصباح الباكر مع ظهور السحب المنخفضة، مما يستوجب ارتداء ملابس أكثر دفئا لطلبة المدارس.