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مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

وطنا اليوم_عمان 29 أيلول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الداوود بوفاة مروان كمال جميل الداوود، وإلى عشيرة العواملة بوفاة الحاج أحمد محمد العواملة.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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