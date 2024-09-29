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الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني أردني للتوليد والخداج سيرسل لغزة قريبا

منذ ساعتين
الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني أردني للتوليد والخداج سيرسل لغزة قريبا

وطنا اليوم_تابع جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمدينة الحسين الطبية اليوم الأحد، عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني “التوليد والخداج/ خان يونس”، الذي سيتم إرساله لغزة قريبا.

 

وأعرب جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن اعتزازه وتقديره لمرتبات الخدمات الطبية الملكية على عطائهم وجهودهم المستمرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.

 

واستمع جلالة الملك، خلال جولة في أقسام المستشفى، إلى إيجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات عن الخطة التنفيذية للمستشفى الذي يُجهز بالتعاون بين مديرية الخدمات الطبية الملكية ومنظمةPious Projects الأمريكية، ويضم 82 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

 

ويشتمل المستشفى، الذي سيكون مجاورا للمستشفى الميداني الأردني خان يونس/4، على 4 غرف عمليات للولادة، و30 سريرا لما بعد الولادة، و8 حاضنات في قسم الخداج، وأقسام مساندة.

 

وحسب زريقات، تقيم الخدمات الطبية الملكية مستشفى ميدانيا في تل الهوى بغزة منذ 2009، فيما أرسلت في أثناء الحرب على غزة مستشفى ميدانيا آخر ليقدم خدماته بخان يونس منذ 2023، والمستشفى الميداني في نابلس.

 

وتم أخيرا إطلاق المبادرة الأردنية لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في غزة “استعادة الأمل”، التي تستخدم تقنيات حديثة تمكن مبتوري الأطراف من المشي بنفس اليوم، وقد باشرت أعمالها بعد وصول عيادتين متنقلتين وكادر طبي إلى خان يونس في 16 أيلول الجاري.


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