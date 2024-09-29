وفاة طفل عقرته كلاب ضالة في مادبا

وطنا اليوم:توفي طفل (7 سنوات) سوري الجنسية بعد تعرضه لهجوم من كلاب ضالة في منطقة ضبعة، في محافظة مادبا.

وقال مصدر طبي ان الطفل اسعف بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى النديم الحكومي، وكان يعاني من جروح خطيرة في مختلف أنحاء جسده وبالأخص الرأس والرقبة ، وفقد كميات كبيرة من دمه ، ما أدى وفاته فور وصول المستشفى.

وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة والمعنية الى الموقع ، بالإضافة إلى مدعي عام مادبا والطبيب الشرعي، لمعاينة الجثة واستكمال التحقيقات حول الحادثة