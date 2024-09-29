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ميقاتي: عملية النزوح الأخيرة قد تكون الأكبر في لبنان

منذ 23 ثانية
ميقاتي: عملية النزوح الأخيرة قد تكون الأكبر في لبنان

وطنا اليوم:أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان قد يكون وصل إلى “مليون شخص”، معتبرا أن عملية النزوح هذه ربما هي “الأكبر” في البلاد.
وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحفي “هناك 778 مركز إيواء، تضم حتى الآن 118 ألف شخص”، لكن “المقدر أن عدد النازحين أكبر بكثير من هذا العدد وقد يصل لحد المليون شخص” نزحوا في الأيام الأخيرة من جنوب البلاد وشرقها ومن الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضاف “العدد كبير جدا، قد يصل إلى مليون لبناني تحركوا من مكان إلى آخر خلال أيام، قد تكون هذه أكبر عملية نزوح حصلت في المنطقة ولبنان وفي التاريخ”، في بلد يقدّر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع نزوح نحو 118 ألف شخص جراء القصف.
وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية منذ الإثنين لقصف اسرائيلي كثيف أدّى إلى مقتل المئات، وأرغم كثرا على الفرار من بيوتهم.


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