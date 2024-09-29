تعميم مهم من تنظيم النقل البري على السائقين العموميين

وطنا اليوم:أصدرت هيئة تنظيم النقل البري تعميم على جميعة النقل السياحي المتخصص، والنقابة العامة لأصحاب الباصات، والنقابة العامة لأصحاب السيارات ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية، بعدم تشغيل مركباتهم العمومية الغير مؤمنة وغير مرخصة حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال مدير عام الهيئة علاء الشبيلات، في بيان الأحد، إن التعميم جاء نظراً لقرب فصل الشتاء وحرصاً على سلامه المواطنين الركاب الذين يستخدمون وسائط النقل

وأكد أنه تم مخاطبة إدارة السير المركزية لضرورة التأكد من مدى صلاحية المركبات العمومية للسير على الطرقات والتأكد من أن المركبات مؤمنة ومرخصة حسب الأصول.