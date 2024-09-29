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مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك

منذ ساعة واحدة
مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك

وطنا اليوم:أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بلدة العين في قضاء بعلبك.
فادت مصادر لبنانية بمقتل 18 شخصا على الأقل جراء غارات إسرائيلية على بلدات في شرق وجنوب لبنان اليوم الأحد، في حين قصف حزب الله اللبناني مدينة طبريا شمالي إسرائيل، وسط حديث عن اجتياح بري إسرائيلي محتمل للبنان.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بمقتل 11 شخصًا صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة العين بالبقاع الشمالي شرقي لبنان.
وقالت الوكالة إنه تم انتشال جثامين 6 من القتلى جراء الغارة، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال جثامين الخمسة الآخرين.


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