إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله، وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن الجيش اغتال قاووق في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس السبت.

وأفادت مصادر لبنانية بمقتل 18 شخصا على الأقل جراء غارات إسرائيلية على بلدات في شرق وجنوب لبنان اليوم الأحد، في حين قصف حزب الله اللبناني مدينة طبريا شمالي إسرائيل، وسط حديث عن اجتياح بري إسرائيلي محتمل للبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بمقتل 11 شخصًا صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة العين بالبقاع الشمالي شرقي لبنان.

وقالت الوكالة إنه تم انتشال جثامين 6 من القتلى جراء الغارة، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال جثامين الخمسة الآخرين.

من جهته، أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 7 مسعفين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي قبريخا وطير دبا جنوبي لبنان.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الأحد غارات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، وأفاد مصادر بتجدد الغارات الإسرائيلية على مواقع في مدينة صور والبقاع ومناطق أخرى جنوبي لبنان.