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الحكومة اللبنانية:نزوح مليون مواطن عن الجنوب

منذ ساعتين
الحكومة اللبنانية:نزوح مليون مواطن عن الجنوب

وطنا اليوم:أكد برنامج الأغذية العالمي أن لبنان على حافة الانهيار، ولا يمكنه تحمل حرب أخرى، وأعلن إطلاق عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من الصراع في لبنان.
الى ذلك أعلن وزير البيئة رئيس خلية الأزمة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين نزوح نحو مليون مواطن عن مناطق الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة.
وأصدرت إسرائيل خلال اليومين الماضيين توجيهات لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وجنوب لبنان والبقاع، وتسبب ذلك في موجات نزوح من جنوبي البلاد وسط غارات إسرائيلية مكثفة.
وتعرضت بلدات في وسط وشرق وجنوب لبنان ليلة السبت، لغارات جوية إسرائيلية تعد الأعنف منذ الثامن من أكتوبر 2023، أدت لسقوط قتلى وجرحى.
وقُتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الجمعة، في ضربة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت، أنها “منعطف تاريخي” لبلاده في الحرب ضد “أعدائها”.
في غضون ذلك، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أنه جرى تسجيل 1640 قتيلا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام


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