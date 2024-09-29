تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار لأطفالنا في الأردن وغزة

وطنا اليوم:أطلقت تكية أم علي الأحد، حملة الشتاء تحت شعار “لأطفالنا في الأردن وغزة” والتي تأتي بالتزامن مع بداية فصل الشتاء بهدف التخفيف عن الأسر في الأردن وقطاع غزة وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الشتاء.

وتهدف الحملة إلى توفير مستلزمات الشتاء الأساسية للأسر في غزة والمعتمدة لدى تكية أم علي في الأردن، حيث سيتم من خلالها توفير مدافئ الكاز والمعاطف والبطانيات للأسر المحتاجة في الأردن، والمعاطف والبطانيات للأسر في غزة.

وتم اليوم (في أول أيام الحملة) تسيير أولى القوافل المحملة بـ 10000 معطف شتوي للأطفال في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث قامت شركة أدوية الحكمة بالتبرع بعدد 2000 معطف، ما يعكس حرص الشركة على دعم أهالي غزة وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها وتفاقم معاناتهم، خاصة مع دخول فصل الشتاء وبدء هطول الأمطار.

وقال المدير العام لتكية أم علي سامر بلقر، إنه تم تخصيص حملة الشتاء لهذا العام للأردن وغزة، نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها أهلنا في القطاع وتفاقم معاناتهم بسبب دخول الشتاء، مع التزام التكية باستمرار توفير الدعم للأسر المحتاجة والمعتمدة لديها في الأردن من خلال تلبية احتياجاتها من مستلزمات الشتاء الأساسية.

وباشرت تكية أم علي باستقبال التبرعات لحملة الشتاء للأردن وغزة من خلال الاتصال المباشر على الرقم 064900900 ومن خلال موقعها الإلكتروني ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي TUA، بالإضافة إلى المحافظ والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، ومواقعها في المراكز التجارية الكبرى.

يذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن، وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ20 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية لها شهرياً وعلى مدار العام، ويحتوي كل طر د غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة على مدار الشهر.