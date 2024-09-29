إعلام عبري: صفي الدين أكثر تشددا من نصر الله ويخطط لقصف تل أبيب

وطنا اليوم:كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، أن هاشم صفي الدين بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله.

وأضافت وسيلة الإعلام العربية، أن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

وأعلن حزب الله منذ ساعات الصباح الأولى، قصف معسكر أوفيك بدفعة من صواريخ فادي 1.

وهاشم صفي الدين قائد عسكري وسياسي في حزب الله اللبناني. ولد عام 1964 في منطقة جنوب لبنان. تلقى تعليمه بالحوزات الشيعية في العراق وإيران. وانتمى للحزب منذ بدايات تأسيسه وتقلد مناصب رفيعة.

وبعد اغتيال إسرائيل الأمين العام للحزب حسن نصر الله يوم 27 سبتمبر/أيلول في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، برز اسم صفي الدين بصفته الخليفة المحتمل لنصر الله لقيادة الحزب ومؤسساته.

وهو ابن خالة نصرالله وزوج ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بشبه كبير مع نصرالله سواء في المظهر أو في النطق.