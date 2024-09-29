بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

112 قتيل في نيبال جراء الأمطار الغزيرة

منذ 3 ساعات
112 قتيل في نيبال جراء الأمطار الغزيرة

وطنا اليوم:ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية العنيفة التي تعرضت لها مدن نيبال نتيجة للأمطار الغزيرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إلى نحو 112 قتيلا، فيما لا يزال 38 شخصا في عداد المفقودين.
وذكرت صحيفة “كاتماندو بوست” النيبالية عبر موقعها الإلكتروني، أن مقرات الشرطة أكدت وجود 112 حالة وفاة على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في تعطيل الحياة في العديد من أجزاء البلاد، مع تعطل العديد من الطرق السريعة وامتدادات الطرق ودفن أو جرف مئات المنازل والجسور وتشريد مئات العائلات، كما تقطعت السبل بآلاف الركاب في أماكن مختلفة بسبب تعطل الطرق.
وأوضحت أن المقاطعات الوسطى والشرقية الأكثر تضررا من الكوارث الناجمة عن المياه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:40

حسن نصرالله ما بين الادارة بالاهداف والادارة بالنتائج

12:24

الأردن يستعد لإرسال مستشفى ميداني للنسائية والتوليد لغزة

12:14

مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك

11:44

إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله

11:38

الاحتلال يدرس تجنيد طالبي اللجوء مقابل منحهم إقامة دائمة

11:31

الحكومة اللبنانية:نزوح مليون مواطن عن الجنوب

11:21

الموضوع الغائب في ندوة منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان عن القصة القصيرة

11:19

تحديد موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات للعام الجامعي 2024-2025

11:16

مهيدات: الموافقة على تسجيل 63 صنف دوائي لغايات تحقيق الأمن الدوائي

11:10

الضمان: لا صحة للحصول على أموال من محافظ إلكترونية

10:57

مصادر: جيش الاحتلال مستعد لعملية برية في لبنان

10:53

تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار لأطفالنا في الأردن وغزة

وفيات
وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024