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15 قتيلا لعناصر تابعة لميليشيات إيرانية في دير الزور

منذ 3 ساعات
15 قتيلا لعناصر تابعة لميليشيات إيرانية في دير الزور

وطنا اليوم:أكد المرصد السوري مقتل 15 عنصرا من الفصائل الموالية لإيران، وإصابة 35 آخرين، إثر غارات على مواقع في دير الزور، الأحد.
واستهدفت طائرات حربية مجهولة مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، حيث نفذت الطائرات الحربية 5 غارات جوية استهدفت مقرا عسكريا ورادار في حي هرابش وجبل ثردة في محيط مطار دير الزور ومقر التنمية في شارع بورسعيد في حي العمال.
كما طالت غارات جوية مواقع في ريف البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية.
ووفقا للمرصد السوري، سقط على الأقل 15 قتيلا من الميليشيات الموالية لإيران، مجهولي الهوية حتى اللحظة، في البوكمال ودير الزور.
كما سقط عدد كبير من الجرحى، ولم يعرف حتى اللحظة من استهدف هذه المقرات، إذا ما كان استهداف إسرائيلي أو أميركي.
وشهدت الأحد محافظة دير الزور حراكا عسكريا مكثفا من جانب الميليشيات المدعومة من إيران، في ظل استعدادات لشن هجمات على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضفاف نهر الفرات الشرقية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد فيها قاعدتي العمر و”كونيكو” التابعتين للقوات الأميركية.
في هذا السياق، كثفت ميليشيا “لواء الباقر” التابعة للحرس الثوري الإيراني، بقيادة نواف البشير، من تحركاتها واجتماعاتها في مدينة دير الزور، حيث يتم التخطيط لتنفيذ عمليات ضد “قسد” من خلال خلايا نائمة.


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