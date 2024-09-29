مقتل 7 مسعفين في جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 7 مسعفين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي قبريخا وطيردبا جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب خلال الليلة الماضية مئات الأهداف التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، مشيرا إلى أنه “يواصل العمل على إضعاف وتفكيك قدرات حزب الله”.

ويأتي ذلك إثر الضربات المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومواقع أخرى، التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله وعدد من القياديين الآخرين في الجماعة.