بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل 7 مسعفين في جنوب لبنان

منذ 3 ساعات
مقتل 7 مسعفين في جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 7 مسعفين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي قبريخا وطيردبا جنوبي لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب خلال الليلة الماضية مئات الأهداف التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، مشيرا إلى أنه “يواصل العمل على إضعاف وتفكيك قدرات حزب الله”.
ويأتي ذلك إثر الضربات المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومواقع أخرى، التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله وعدد من القياديين الآخرين في الجماعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:40

حسن نصرالله ما بين الادارة بالاهداف والادارة بالنتائج

12:24

الأردن يستعد لإرسال مستشفى ميداني للنسائية والتوليد لغزة

12:14

مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك

11:44

إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله

11:38

الاحتلال يدرس تجنيد طالبي اللجوء مقابل منحهم إقامة دائمة

11:31

الحكومة اللبنانية:نزوح مليون مواطن عن الجنوب

11:21

الموضوع الغائب في ندوة منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان عن القصة القصيرة

11:19

تحديد موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات للعام الجامعي 2024-2025

11:16

مهيدات: الموافقة على تسجيل 63 صنف دوائي لغايات تحقيق الأمن الدوائي

11:10

الضمان: لا صحة للحصول على أموال من محافظ إلكترونية

10:57

مصادر: جيش الاحتلال مستعد لعملية برية في لبنان

10:53

تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار لأطفالنا في الأردن وغزة

وفيات
وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024